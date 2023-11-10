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Названы дата и место встречи Байдена и Си Цзиньпина

Опубликовано:

Си Цзиньпин и Джо Байден в 2012 году
Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Jay L. Clendenin-Pool / Getty Images

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 ноября в Сан-Франциско. Лидеры, среди прочего, обсудят вопросы двусторонних отношений между государствами.

В заявлении на официальном сайте Белого дома говорится, что Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся 15 октября.

"Лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений между США и КНР, неизменную важность поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных проблем.

Опираясь на результаты своей последней встречи, состоявшейся в ноябре 2022 года на Бали (Индонезия), лидеры также обговорят, как США и КНР смогут продолжать ответственно подходить к регулированию конкуренции и сотрудничать там, где совпадают интересы, в частности, в решении транснациональных проблем, затрагивающих международное сообщество", – гласит заявление от имени пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

Телеканал CNBC уточняет, что лидеры США и Китая впервые за год встретятся в Сан-Франциско – там в это время должен состояться саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Встреча может двух лидеров продлиться несколько часов, в ней также примут участие группы официальных лиц из Пекина и Вашингтона.

Напомним, в последний раз Байден и Си встречались в ноябре прошлого года в Индонезии, на Бали. Их встреча прошла на полях саммита G20.

Также напомним, что в июне этого года, всего через день после примирительного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, президент Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Об этом американский лидер заявил, когда рассказывал о реакции Си на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд.

Китайская сторона назвала его высказывание абсурдным и крайне безответственным, а также выразила острое недовольство и решительный протест.

В июне состоялся двухдневный визит Блинкена в Пекин, в ходе которого он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и высокопоставленными чиновниками страны. Во время встречи Си выразил надежду, что в американско-китайские отношения будет внесен позитивный вклад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045219-nazvany-data-i-mesto-vstrechi-baydena-i-si-tszinpina/

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