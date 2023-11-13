Главу МВД Великобритании уволили из-за критики полиции
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. На эту должность назначили Джеймса Клеверли, экс-министра иностранных дел.
Как сообщает Sky News, поводом к отставке Суэллы Браверман стал скандал, вызванный статьей Браверман для The Times, в которой она раскритиковала полицию на фоне пропалестинских демонстраций в Лондоне.
"Премьер-министр оказался под давлением необходимости принять меры после того, как Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и общественного доверия к ней", – говорится в материале.
По информации издания, глава МВД обвинила полицию в том, что у них "появились фавориты среди протестующих".
Газета Express сообщает, что Браверман на посту главы МВД заменил Джеймс Клеверли, ранее занимавший должность министра иностранных дел.
"Риши Сунак уволил Суэллу Браверман и заменил ее бывшим министром иностранных дел Джеймсом Клеверли", – пишет издание.
Позже офис британского премьера в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) подтвердил, что бывший глава МИД Клеверли стал новым министром внутренних дел.
"Джеймс Клеверли назначен министром в министерстве внутренних дел", – говорится в сообщении.
Напомним, еще в октябре прошлого года министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку, проработав на посту главы МВД всего шесть недель.
Тогда она заявила, что покидает высокий пост не из-за политических разногласий, а из-за того, что сама нарушила правила работы в правительстве — со слов Браверман, она случайно отправила официальное письмо с личной электронной почты, а не с рабочей. Также она добавила, что письмо было отправлено коллеге, которому она доверяет, однако "ошибка есть ошибка".
На тот момент она стала вторым министром, покинувшим пост за неделю.
В тот же день премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила об отставке также спустя шесть недель после назначения. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.
Кроме того, Суэлла Браверман участвовала в предвыборной гонке на пост премьер-министра после ухода Бориса Джонсона, но не смогла пройти в третий тур.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045499-glavu-mvd-velikobritanii-uvolili-iz-za-kritiki-politsii/