Пять кандидатов прошли в третий тур выборов премьера Великобритании

Грэм Брейди объявляет результаты второго тура выборов. Фото: Kirsty O'Connor/PA Images via Getty Images

В третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов. Экс-глава министерства финансов Риши Сунак лидирует по результатам голосования, передает BBC.

На следующий этап вышли экс-глава минфина Риши Сунак, который набрал 101 голос, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (83 голоса), глава МИД Лиз Трасс (64 голоса), бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (49 голосов) и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, за него проголосовали 32 депутата.

Из гонки выбыла генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник, 18 июля. Претенденты на пост премьера также примут участие в теледебатах.

Напомним, имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978612-pyat-kandidatov-proshli-v-tretiy-tur-vyborov-premera-velikobritanii/