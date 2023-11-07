В Байконуре начнут преподавать казахский язык и историю Казахстана

История Казахстана, казахский язык и литература появятся в школах Байконура. Нововведение коснется также учебных заведений, работающих по российским стандартам, передает телеканал Хабар 24.

Историю Казахстана, казахский язык и литературу будут преподавать в школах в Байконуре – такое решение было принято на заседании межправительственной комиссии РК и РФ.

По информации телеканала, 5 школ в Байконуре работают по казахстанским стандартам, еще 7 – по российским. В последних учатся более двух тысяч граждан нашей страны.

"В настоящее время эти предметы уже внедрены в школе №7 имени Янгеля. Обучение ведется среди учеников 5-х, 6-х, 8-х и 9-х классов. В дальнейшем эти учебные дисциплины появятся и в остальных российских школах Байконура", – рассказала телеканалу заведующая сектором районного отдела образования города Жадыра Алданова.

Как рассказал спецпредставитель президента Казахстана на комплексе Кайрат Нуртай, во всех городских школах среди детей проведут опросы – и если кто-то захочет, то будет обучаться по этим предметам. Российская сторона обеспечит учебниками и наймет преподавателей.

Помимо дисциплин в школах, в Байконуре появились и другие изменения. Например, вывески, рекламные и информационные щиты на казахском языке, улицам присвоены имена казахских поэтов и героев войны.

Также в городе теперь будут праздновать национальные и государственные праздники Казахстана.

По информации на официальном сайте администрации города, Байконур является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды.

Это социально-культурный и административный центр комплекса "Байконур", "существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Россией задач по развитию космической отрасли".

9 января 2004 года подписано соглашение между РФ и РК о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса "Байконур", которое предусматривает продление срока аренды до 2050 года.