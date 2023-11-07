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В Байконуре начнут преподавать казахский язык и историю Казахстана

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Человек держит учебник по казахскому языку за 10 класс
Учебник по казахскому языку за 10 класс. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

История Казахстана, казахский язык и литература появятся в школах Байконура. Нововведение коснется также учебных заведений, работающих по российским стандартам, передает телеканал Хабар 24.

Историю Казахстана, казахский язык и литературу будут преподавать в школах в Байконуре – такое решение было принято на заседании межправительственной комиссии РК и РФ.

По информации телеканала, 5 школ в Байконуре работают по казахстанским стандартам, еще 7 – по российским. В последних учатся более двух тысяч граждан нашей страны.

"В настоящее время эти предметы уже внедрены в школе №7 имени Янгеля. Обучение ведется среди учеников 5-х, 6-х, 8-х и 9-х классов. В дальнейшем эти учебные дисциплины появятся и в остальных российских школах Байконура", рассказала телеканалу заведующая сектором районного отдела образования города Жадыра Алданова.

Как рассказал спецпредставитель президента Казахстана на комплексе Кайрат Нуртай, во всех городских школах среди детей проведут опросы – и если кто-то захочет, то будет обучаться по этим предметам. Российская сторона обеспечит учебниками и наймет преподавателей.

Помимо дисциплин в школах, в Байконуре появились и другие изменения. Например, вывески, рекламные и информационные щиты на казахском языке, улицам присвоены имена казахских поэтов и героев войны.

Также в городе теперь будут праздновать национальные и государственные праздники Казахстана.

По информации на официальном сайте администрации города, Байконур является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды.

Это социально-культурный и административный центр комплекса "Байконур", "существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Россией задач по развитию космической отрасли".

9 января 2004 года подписано соглашение между РФ и РК о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса "Байконур", которое предусматривает продление срока аренды до 2050 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044431-v-baykonure-nachnut-prepodavat-kazahskiy-yazyk-s-literaturoy-i-istoriyu-kazahstana/

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