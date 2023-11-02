За пропаганду двоеженства и дискриминацию по признаку пола будут наказывать в Узбекистане

В Узбекистане подписали закон с поправками, закрепляющими светскость государства – теперь, например, за пропаганду двоеженства гражданину может грозить арест, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 октября подписал закон с поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности страны.

Поправки в КоАО Узбекистана

Как отметило издание, в данный кодекс были внесены три новые статьи, еще в одной меняется формулировка, она следующая:

Отправление религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в законном порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста – это правонарушение наказывается штрафом от 4,9 млн до 9,9 млн сумов (от 188 тыс. до почти 380 тыс. тенге).

Новые статьи:

Пропаганда сожительства с двумя или более женами – распространение таких идей, взглядов, призывов, а также поощрение этих действий в Узбекистане теперь наказывается штрафом от 4,9 млн до 9,9 млн сумов (от 188 тыс. до почти 380 тыс. тенге) или административным арестом до 15 суток.

– распространение таких идей, взглядов, призывов, а также поощрение этих действий в Узбекистане теперь наказывается штрафом от 4,9 млн до 9,9 млн сумов (от 188 тыс. до почти 380 тыс. тенге) или административным арестом до 15 суток. Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет штраф от 3,3 млн до 4,9 млн сумов (от 126,6 тыс. до 188 тыс. тенге).

Исключения – случаи по медпоказаниям, либо когда лицо закрыто специальным головным убором, надеваемом для обеспечения безопасности в дорожно-транспортном движении, или когда это связано с трудовой и служебной деятельностью, а также для участников спортивных и культурных мероприятий.

Пропаганда дискриминации по половому признаку, включая случаи, когда человек публично отрицает равноправие женщин и мужчин, распространение подобных взглядов, идей или призывов, публичное оправдание и (или) поощрение таких действий. Подобные нарушения влекут штраф от 3,3 млн до 6,6 млн сумов (от 126,6 тыс. до 253 тыс. тенге).

Поправки в УК

Если после адмвзыскания за отправление религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в законном порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста, лицо вновь совершило данное нарушение, то его накажут следующим образом:

штраф от 24,7 млн до 49,5 млн сумов (от почти 948 тыс. до 1,8 млн тенге).

либо обязательные общественные работы от 360 до 400 часов;

либо исправительные работы от 2 до 3 лет.

Кроме того, а Уголовном кодексе Узбекистана были установлены минимальные пределы наказания за изготовление и распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также пропаганду превосходства или неполноценности граждан по выгеуказанным признакам.

Напомним, ранее глава Минкультуры Аида Балаева сообщила, что в Казахстане ведомством ведется круглосуточный мониторинг, особенно в соцсетях и интернет-изданиях, по выявлению материалов деструктивного характера.

"За период с 1 января до конца сентября в интернете выявлено 14 860 материалов, содержащих признаки пропаганды, терроризма и религиозного экстремизма. Это говорит об усилении работы таких религиозных течений.

И, конечно, мы очень внимательно слушаем и изучаем запросы наших депутатов. Конечно, в этом направлении мы будем работать, чтобы пересмотреть отдельные нормы закона "О религии", – отметила глава министерства.

Позже вице-министр юстиции Алма Муканова отметила, что в Казахстане право свободы вероисповедания, согласно Конституции, никоим образом не попрекается. Однако в данном аспекте следует опираться на вопросы общественной безопасности.