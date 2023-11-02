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За скрывающую лицо одежду в Узбекистане будут штрафовать

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Девушка в парандже
Девушка в парандже. Иллюстративное фото: Image Source/Getty Images

В Узбекистане внесли поправки в законодательство, согласно которым за ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, будут штрафовать, передает NUR.KZ со ссылкой на "Мир24".

О нововведениях телеканалу сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

"Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от $405 до $810)", – говорится в сообщении.

То есть сумма штрафа составляет от 189 тыс. до 378 тыс. тенге.

В ведомстве пояснили, что цель инициативы – повышение эффективности поддержания общественного порядка, а также более эффективной работы системы "Безопасный город", которая внедряется узбекистанскими правоохранителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043695-shtrafy-za-noshenie-odezhdy-skryvayuschey-litso-vveli-v-uzbekistane/

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