За скрывающую лицо одежду в Узбекистане будут штрафовать
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В Узбекистане внесли поправки в законодательство, согласно которым за ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, будут штрафовать, передает NUR.KZ со ссылкой на "Мир24".
О нововведениях телеканалу сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.
"Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от $405 до $810)", – говорится в сообщении.
То есть сумма штрафа составляет от 189 тыс. до 378 тыс. тенге.
В ведомстве пояснили, что цель инициативы – повышение эффективности поддержания общественного порядка, а также более эффективной работы системы "Безопасный город", которая внедряется узбекистанскими правоохранителями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043695-shtrafy-za-noshenie-odezhdy-skryvayuschey-litso-vveli-v-uzbekistane/