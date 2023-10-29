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США и Китай договорились организовать встречу Байдена и Си Цзиньпина

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Джо Байден и Си Цзиньпин в 2021 году
Джо Байден и Си Цзиньпин в 2021 году. Фото: Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Глава МИД КНР Ван И сообщил, что они с американской стороной договорились вместе организовать встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Соединенные штаты и Китай договорились вместе организовать встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

"Обе стороны надеются, что китайско-американские отношения как можно скорее стабилизируются и будут стремиться к улучшению", – заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с руководством США в Вашингтоне.

Дипломат подчеркнул, что "дорога в Сан-Франциско не будет гладкой".

Напомним, в июне, всего через день после примирительного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, президент Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Об этом американский лидер заявил, когда рассказывал о реакции Си на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд.

Китайская сторона назвала его высказывание абсурдным и крайне безответственным, а также выразила острое недовольство и решительный протест.

В июне состоялся двухдневный визит Блинкена в Пекин, в ходе которого он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и высокопоставленными чиновниками страны. Во время встречи Си выразил надежду, что в американо-китайские отношения будет внесен позитивный вклад.

В сентябре лидер КНР решил пропустить саммит G20, Байден тогда заявил, что был разочарован его отсутствием.

"Я разочарован... но собираюсь встретиться с ним", – сказал президент США журналистам, при этом не уточнив, когда он собирается это сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043030-ssha-i-kitay-dogovorilis-organizovat-vstrechu-baydena-i-si-tszinpina/

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