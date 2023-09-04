Байден заявил, что разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Джо Байден и Си Цзиньпин в 2021 году. Фото: Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован возможным отсутствием китайского лидера Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20. Делегацию КНР возглавит премьер госсовета, передает BBC.

Ранее стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин намерен пропустить предстоящий саммит G20 в Индии.

"Я разочарован... но собираюсь встретиться с ним", – сказал Байден журналистам, при этом не уточнив, когда он собирается это сделать.

В МИД КНР сообщили, что делегацию Китая возглавит премьер госсовета Ли Цян. В ведомстве не подтвердили и не опровергли информацию о том, что Си не планирует приезжать на саммит.

В конце августа китайский лидер неожиданно пропустил бизнес-форум БРИКС в ЮАР – вместо него на мероприятие отправился министр торговли.

Напомним, в июне, через день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, президент Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Китайская сторона назвала его высказывание абсурдным и крайне безответственным.

18-й саммит G20 или "Большой Двадцатки" состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, Индия. По итогам масштабного мероприятия будет принята Декларация лидеров, сообщается на официальном сайте саммита.

Индия председательствует в саммите с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года.

В "Большую Двадцатку" входят 19 стран, среди которых – США, Британия, Россия, Канада, Турция, Франция, ЕС. На долю членов G20 приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения планеты.

К слову, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин тоже не планирует посещать саммит G20, передает РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035188-bayden-zayavil-chto-razocharovan-vozmozhnym-otsutstviem-si-tszinpina-na-sammite-g20/