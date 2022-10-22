Бывшего главу КНР Ху Цзиньтао под руки вывели со съезда партии (видео)

Ху Цзиньтао вывели со съезда Компартии Китая. Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Сегодня в Пекине состоялся XX съезд Коммунистической партии Китая. В конце мероприятия произошел неожиданный инцидент – бывшего главу КНР, который сидел рядом с Си Цзиньпином, деликатно, но настойчиво вывели из зала.

По итогам съезда в Пекине Компартия Китая закрепила главенство Си Цзиньпина и его политических идей в КПК, а также центральную власть партии в КНР, сообщает издание .

Отмечается, что в конце съезда произошел инцидент, на который обратили внимание различные информагентства.

79-летнего экс-лидера партии и государства Ху Цзиньтао вывели с трибуны двое распорядителей. На съезде он сидел слева от действующего главы КНР и своего преемника Си Цзиньпина.

Как сообщает издание, Ху Цзиньтао, передавший свой пост преемнику в 2012 году, выступает за модель "коллективного" руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си Цзиньпин хочет отменить.

Видео этого инцидента распространилось в соцсетях. Так, отрывок записи опубликовали в Telegram-канале Lenta дня.

В подписи к посту сообщается, что Ху Цзиньтао считается одним из оппонентов нынешнего правителя Китая.

"Эксперты полагают, что у Цзиньтао разногласия с руководством по поводу методов управления", – добавили авторы.

Ху Цзиньтао являлся генеральным секретарем ЦК Компартии Китая с 2002 по 2012 годы. Пост председателя КНР он занимал с 2003 по 2013 годы. На обеих должностях его преемником стал Си Цзиньпин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993961-byvshego-glavu-knr-hu-tszintao-pod-ruki-vyveli-so-sezda-partii-video/