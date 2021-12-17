Потасовку устроили депутаты Госдумы при обсуждении законопроекта о QR-кодах (видео)

Кадр из видео: YouTube / Это депутат Матвеев

В Госдуме России во время обсуждения законопроекта о введении QR-кодов случилась потасовка между представителями Коммунистической партии Российской Федерации и депутатами "Единой России".

Как рассказал РИА Новости депутат КПРФ Денис Парфенов, незадолго до конфликта его однопартийцы принесли в Госдуму плакат, демонстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов. Члены "Единой России" попытались отобрать и порвать этот плакат, все это вылилось в потасовку между депутатами двух партий.

"Депутаты-единороссы подскочили и начали пытаться ее (растяжку - прим. ред.) сорвать, как-то забрать, порвать, уничтожить. Мы этому воспрепятствовали. Вот, завязалась такая потасовка", - объяснил Парфенов.

В итоге спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин попросил покинуть зал пленарных заседаний человека, принесшего плакат в парламент. Думской комиссии поручено по регламенту разобраться в инциденте.

Член КПРФ отметил, что регламент "не запрещает использовать плакаты и растяжки".

Ситуацию прокомментировал также член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"В Думе очень высокая степень самоорганизации, особенно серьезно относимся к этому, когда речь идет о важных резонансных законопроектах, которые являются в этом смысле "тонкими", чтобы делать на этом дополнительный пиар.

Эти выходки (о плакате - прим. ред.) будут купироваться, когда речь идет о важных законопроектах. Они (члены КПРФ - прим. ред.) хотели сделать так, чтобы обсуждения не было, они не смогут таких вещей добиваться подобным образом", - считает Шхагошев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947243-potasovku-ustroili-deputaty-gosdumy-pri-obsuzhdenii-zakonoproekta-o-qr-kodah-video/