Депутаты парламента Иордании подрались на заседании в прямом эфире

Депутаты парламента Иордании подрались в прямом эфире. Скриншот: YouTube/Storyful News

Иорданские политики подрались между собой во время очередного заседания, передает Би-би-си.

Депутаты парламента обсуждали на встрече, которая транслировалась в прямом эфире по местному телеканалу, конституционные реформы.

Причиной спора, который перерос в драку, стала идея добавления на арабском языке женского существительного слова "гражданин" в знак равенства полов.

Некоторые из присутствующих политиков высказались против этой идеи.

Столкновения начались во время дебатов, когда один из депутатов назвал предложенное нововведение "бесполезным".

Из-за инцидента обсуждение перенесли на среду.

Напомним, в июле драка между представителями оппозиционной и действующей власти произошла в здании парламента Грузии.

Также мы писали, что депутаты Верховной Рады подрались во время очередного заседания из-за слов одного из присутствующих о расстреле оппозиции. Инцидент произошел в июне этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949039-deputaty-parlamenta-iordanii-podralis-na-zasedanii-v-pryamom-efire/