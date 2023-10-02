Министры иностранных дел стран Европейского союза впервые встречаются в Киеве. На повестке дня – помощь Украине

В Киеве в понедельник впервые проходит выездное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Одна из целей мероприятия – продемонстрировать Кремлю готовность ЕС к долгосрочной поддержке Украины.

"Мы созываем историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС", – заявил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель в X. В другом посте он отметил, что будущее Украины – в ЕС.

В преддверии саммита Боррель назвал войну с Россией экзистенциальной угрозой и заявил, что ЕС должен ответить на нее соответствующим образом. "Может быть, не всем в мире так кажется, но для нас, европейцев, повторюсь: это экзистенциальная угроза", – заявил Боррель собравшимся в понедельник.

Он добавил, что Украина все еще может вступить в блок, даже несмотря на продолжающуюся войну, и заявил, что членство в ЕС – это лучшее обязательство по обеспечению безопасности.

Однако несмотря на бодрые заявления, оптимистичным настроение в Киеве не назовешь. Мешают бюджетное соглашение в США и результаты выборов в Словакии.

В беседе с Би-би-си Боррель хотя и заявил, что финансирование Киеву со стороны ЕС не будет ослаблено, но признал обеспокоенность по поводу отсутствия помощи Украине в бюджете, согласованном накануне Конгрессом США.

Президент Байден пообещал, что это лишь временный перерыв.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что его американский коллега Ллойд Остин в телефонном разговоре в воскресенье заверил его в продолжении "американской поддержки Украины". "Украинские воины по-прежнему будут иметь мощную поддержку на поле боя", – добавил Умеров.

Накануне Конгресс согласовал проект временного бюджета, но в него не попала помощь Украине на отражение российской агрессии. Байден призвал Конгресс немедленно утвердить дополнительный бюджет помощи Украине.

Лидеры оппозиционных фракций республиканцев в обеих палатах утверждают, что большинство их однопартийцев полны решимости продолжить экономическую и военную помощь Киеву. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти добавил, что ожидает принятия закона до конца года.

Против помощи Киеву выступают в основном радикальные республиканцы, близкие к бывшему президенту Дональду Трампу, которые уже недовольны компромиссами Маккарти с Белым домом по вопросам расходов.

"Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, – заявил Байден в воскресенье. – Мы не уйдем".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с республиканцами и демократами в Конгрессе США. По его словам, невключение помощи Украине в экстренный закон об американском бюджете, принятый на следующие 45 дней с целью предотвратить правительственный шатдаун, – хоть и нерадостное для Киева, но все же разовое событие, а не свидетельство системного сдвига в отношении Вашингтона к этой войне.

Но Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики и советник администрации Зеленского, так события в США: "Вряд ли что-то изменится в Украине в краткосрочной перспективе, но убедительность тезиса "США будут с Украиной столько, сколько потребуется" – под вопросом, если не исчезла".

"Президент Зеленский был в США десять дней назад, встречался с сенаторами и конгрессменами, а также с президентом Байденом и просил оказать ему дополнительную помощь. Ему было обещано, что он ее получит, – сказала в интервью Би-би-си старший научный сотрудник Института Брукингса Анджела Стент. – Ситуация довольно катастрофическая. Люди в Европе, европейцы, должно быть, задаются вопросом, что будет дальше. И я думаю, что единственные люди, которые рады этому, – это люди в Кремле".

Наблюдатели отмечают растущие признаки того, что терпение союзников Украины истощается. Успех популистской партии, обещавшей свернуть военную помощь Украине, на выборах в Словакии можно трактовать как свидетельство растущего нежелания некоторых европейских стран и дальше вооружать Киев.

Однако собравшиеся в Киеве министры иностранных дел активно настаивали, что помощь Украине останется приоритетом ЕС. Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала встречу "демонстрацией нашей решительной и постоянной поддержки Украины до тех пор, пока она не сможет победить".

"Это также сигнал России, что ей не следует рассчитывать на нашу усталость. Мы там надолго", – добавила она.

Боррель также пообещал в Киеве, что европейская поддержка продолжится, причем независимо от того, что произойдет в ходе контрнаступления украинских войск.

Эти заявления отчасти адресовано и Кремлю. "Поддержка ЕС не зависит от прогресса на поле боя", – заявил глава европейской дипломатии. В том же духе высказался в воскресенье и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, предупредивший, что Россия напрасно пытается "переждать" военную помощь Украине.

Европейская поддержка Киева, по словам Борреля, также не зависит и от усилий США. Брюссель надеется провести новый пакет военной помощи в размере 20 млрд евро на период до 2027 года. Этот план – часть долгосрочных обязательств ЕС по обеспечению безопасности Украины. Он также предполагает выделение 5 млрд евро в год на вооружение и боеприпасы: это один из вопросов, которые будут обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС на встрече в Киеве.

Все это происходит накануне зимы, которая обещает быть сложной, и за несколько недель до того, как Еврокомиссия опубликует доклад, в котором даст отчет о прогрессе Украины (и других кандидатов) в том, что касается реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Правительство Зеленского надеется, что эти переговоры начнутся уже в этом году. В этом случае это будет такое же политическое решение, как и предоставление Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.

Брюссель, однако, настаивает, что правила одни для всех. Украина должна продвинуться вперед, например, в отношении мер по обеспечению верховенства закона, прежде чем ее заявка может быть рассмотрена.