Зеленский сообщил о прибытии танков Abrams в Украину

Американские танки Abrams сегодня прибыли в Украину, об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

"Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию снабжения", – говорится в его публикации.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США, первая партия из 31 танка M1 Abrams, обещанная Украине администрацией Байдена, была доставлена ​​на несколько месяцев раньше запланированного срока.

По информации издания, еще больше танков M1 Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине. Как сообщил Пентагон, его стоимость составит 325 млн долларов. Это остатки бюджета на нынешний финансовый год, который кончается 30 сентября.

Тогда же американский президент говорил, что со следующей недели Украина получит первые американские танки Abrams. Решение об их поставке (общим числом 31 единица) было принято еще в январе, но подготовка техники, экипажей и обслуживающего персонала потребовала длительного времени.

M1 Abrams – современный танк, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. Одна из особенностей "Абрамса" – в качестве двигателя он использует турбину. Главным минусом "Абрамса" является его большой вес – это один из самых тяжелых в мире танков.