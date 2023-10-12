Израиль сформировал чрезвычайное правительство на время войны с ХАМАС

Вчера Израиль заявил о формировании чрезвычайного военного правительства на фоне продолжающихся столкновений израильской армии с ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер Партии национального единства Бенни Ганц заявили, что в стране сформировано чрезвычайное правительство.

Оно будет действовать во время войны и не будет принимать никаких законов или решений, не касающихся ведения боевых действий.

"Есть время для войны и время для мира. Сейчас настало время войны", – сказал Ганц во время телеобращения.

По данным РИА Новости, в чрезвычайное правительство войдут сам Нетаньяху, Ганц и министр обороны Израиля Йоав Галлант.

При этом министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер, а также член партии "Государственный лагерь" и бывший глава генштаба Армии обороны Израиля станут наблюдателями.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

В понедельник министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. А позже МИД Палестины обвинил израильскую сторону в применении запрещенного оружия.

Согласно последним данным, количество погибших в секторе Газа в результате военного конфликта превысило 1000 человек. Более 5 тыс. ранены. А число погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС превысило 1200 человек.