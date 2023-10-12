Владимир Путин прибыл в Кыргызстан (фото)

Президент России Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. В международном аэропорту "Манас" его встретил глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Российский президент Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, сообщается на официальном сайте кабмина КР.

В международном аэропорту "Манас" его встретил глава кабмина – руководитель Администрации президента КР Акылбек Жапаров.

Самолет президента РФ. Фото: официальный сайт кабмина Кыргызстана

Президент России. Фото: официальный сайт кабмина Кыргызстана

Сообщается, что в ходе официального визита Путин проведет переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, а также примет участие в заседании Совета глав государств-участниц СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке под председательством кыргызской стороны.

По данным DW, это первый зарубежный визит Путина после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест в марте этого года. Бишкек Римский статус МУС не ратифицировал.

В последний раз президент РФ был в Бишкеке в декабре прошлого года – тогда в столице Кыргызстана состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Помимо него на мероприятии присутствовали Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, а также лидеры Армении и Беларуси.

Кроме того, в качестве наблюдателей при ЕАЭС в заседании приняли участие президент Кубы, премьер Узбекистана и другие высокопоставленные лица.

Напомним, 7 октября в России состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод "Средняя Азия – Центр". В церемонии приняли участие президенты Казахстана, России и Узбекистана.

К слову, Путин в тот день отмечал свой 71-й день рождения.