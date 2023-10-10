Байден, Шольц, Макрон, Сунак и Мелони сделали совместное заявление по Израилю

Лидеры Франции, США, Италии, Британии и ФРГ опубликовали совместное заявление по конфликту Израиля и ХАМАС, осудив действия последних, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Белого дома.

"Сегодня мы – президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Мелони, премьер-министр Великобритании Сунак и президент США Байден – выражаем нашу твердую и единую поддержку государству Израиль и безоговорочно осуждаем ХАМАС и его ужасающие террористические акты.

Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности и должны быть подвергнуты всеобщему осуждению. Терроризм никогда не может быть оправдан", – говорится в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Лидеры пяти стран заявили, что намерены поддерживать Израиль.

"Наши страны будут поддерживать Израиль в его усилиях по защите себя и своего народа от подобных злодеяний. Мы также подчеркиваем, что сейчас не тот момент, когда какая-либо враждебная Израилю сторона может использовать эти нападения в своих интересах.

Все мы признаем законные чаяния палестинского народа и выступаем за равные меры справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев. Но не стоит заблуждаться: ХАМАС не представляет эти чаяния, и он не предлагает палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития", – гласит публикация.

В сообщении также говорится, что они будут сохранять единство, чтобы дать Израилю возможность защитить себя.

"В ближайшие дни мы будем сохранять единство и координацию действий вместе, как союзники и как общие друзья Израиля, чтобы обеспечить Израилю возможность защитить себя и, в конечном счете, создать условия для мирного и интегрированного ближневосточного региона", – подытожили главы государств.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Вчера министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы.