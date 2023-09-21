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"Мы вооружаемся сами": в Польше заявили, что больше не поставляют оружие Украине

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Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. Его заявление прозвучало в эфире телеканала Polsat.

Как пишет Страна.ua, Моравцекий заявил, что Польша действует по принципу "хочешь мира - готовься к войне".

"Мы уже не передаем в Украину никакого вооружения, исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", — цитирует издание Моравецкого.

"Европейская правда" уточняет, что в своей речи Моравецкий вспомнил о недавних визитах на оружейные заводы, где изготавливается польская техника – самоходные артиллерийские установки Krab и бронетранспортеры Rosomaka.

"Здесь мы сосредотачиваемся главным образом на модернизации и быстром вооружении польской армии, чтобы она стала одной из сильнейших армий в Европе. И это за очень короткое время", – пояснил премьер Польши.

Он добавил, что решение Польши пока не давать Украине своего оружия не поставит под угрозу безопасность Украины

"Наш хаб в Жешуве, в консультациях с США и НАТО, все еще играет ту роль, которую он играл, и будет ее играть", - заверил премьер-министр.

По данным польской стороны, Варшава предоставила Киеву военной помощи на сумму более трех миллиардов евро с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сюда входят боеприпасы, бронированная техника и тяжелая техника, а также советские истребители, которые Польша решила передать одной из первых.

РБК сообщает, что отношения двух стран резко охладели в сентябре из-за решения Польши запретить импорт украинского зерна при сохранении его транзита в другие страны ЕС.

В своей речи на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев запустил временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов для своей сельхозпродукции, однако "некоторые в Европе" подрывают солидарность и "устраивают политический театр, делая из зерна триллер".

Уточняется, что Зеленский не упоминал конкретные страны Европы, которые, по его словам, делают это. Однако Польша ранее вступила в конфликт с Еврокомиссией, которая не хотела продлевать запрет на ввоз украинского зерна.

В итоге Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Польские власти объясняли такую меру защитой интересов местных фермеров. Транзит украинских зерновых по территории этих стран сохраняется.

При этом в Еврокомиссии отказались комментировать принятое Варшавой, Братиславой и Будапештом ограничение, а Польша предупредила, что заблокирует вступление Украины в Евросоюз, если вопрос с зерном не решится.

"Польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совершенно другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько строга", — пояснил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телюс.

В ответ на это премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил запретить ввоз определенных товаров из Польши и Венгрии, если они не снимут ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037503-my-vooruzhaemsya-sami-v-polshe-zayavili-chto-bolshe-ne-postavlyayut-oruzhie-ukraine/

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