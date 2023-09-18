Песков прокомментировал слухи о состоянии Кадырова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее в Сети появились слухи о его болезни, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в коме и серьезно болен. Заявлялось, что российские врачи якобы не могут ему ничем помочь.

На фоне этих слухов Кадыров опубликовал в Telegram видео с прогулки под дождем, где советует тем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе.

Слухи о состоянии главы Чечни прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что они не располагают информацией о здоровье Кадырова.

"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", – ответил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента прокомментировал слухи о том, что Кадыров мог в воскресенье встретиться с Путиным в Москве.

"Никаких встреч с Путиным не было", – заявил Песков.

Добавим, по информации издания РИА Новости, Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Пост президента Чечни занял в апреле 2007 года.