Тасмагамбетов и Лавров обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов вчера встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает официальный сайт организации.

Сообщается, что 14 сентября прошла встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В ходе беседы была обсуждена обстановка в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ", - говорится в сообщении.

Напомним, Имангали Тасмагамбетов занимает должность генсека ОДКБ с 1 января 2023 года.

В конце марта во время расширенного совещания руководящего состава рабочих органов ОДКБ Тасмагамбетов заявил, что поставки оружия в Украину сводят на нет перспективы переговоров.

В апреле президент Касым-Жомарт Токаев принял в своей резиденции генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Глава ОДКБ проинформировал главу государства о деятельности Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

Странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, говорится на официальном сайте организации.

Цели ОДКБ – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.