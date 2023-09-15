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Тасмагамбетов и Лавров обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ

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Имангали Тасмагамбетов и Сергей Лавров
Имангали Тасмагамбетов и Сергей Лавров. Фото: odkb-csto.org

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов вчера встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает официальный сайт организации.

Сообщается, что 14 сентября прошла встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В ходе беседы была обсуждена обстановка в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ", - говорится в сообщении.

Напомним, Имангали Тасмагамбетов занимает должность генсека ОДКБ с 1 января 2023 года.

В конце марта во время расширенного совещания руководящего состава рабочих органов ОДКБ Тасмагамбетов заявил, что поставки оружия в Украину сводят на нет перспективы переговоров.

В апреле президент Касым-Жомарт Токаев принял в своей резиденции генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Глава ОДКБ проинформировал главу государства о деятельности Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

Странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, говорится на официальном сайте организации.

Цели ОДКБ – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036743-gensek-odkb-imangali-tasmagambetov-vstretilsya-s-lavrovym/

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