Тасмагамбетов и Лавров обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ
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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов вчера встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает официальный сайт организации.
Сообщается, что 14 сентября прошла встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"В ходе беседы была обсуждена обстановка в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Напомним, Имангали Тасмагамбетов занимает должность генсека ОДКБ с 1 января 2023 года.
В конце марта во время расширенного совещания руководящего состава рабочих органов ОДКБ Тасмагамбетов заявил, что поставки оружия в Украину сводят на нет перспективы переговоров.
В апреле президент Касым-Жомарт Токаев принял в своей резиденции генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Глава ОДКБ проинформировал главу государства о деятельности Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.
Странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, говорится на официальном сайте организации.
Цели ОДКБ – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036743-gensek-odkb-imangali-tasmagambetov-vstretilsya-s-lavrovym/