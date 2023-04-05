Токаев принял главу ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

Имангали Тасмагамбетов. Фото: primeminister.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял в своей резиденции генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Генеральный секретарь проинформировал Главу государства о деятельности Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ, а также планы Организации на предстоящий период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015567-tokaev-prinyal-glavu-odkb-imangali-tasmagambetova/