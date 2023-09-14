Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 14 сентября, вылетел в РФ на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

Как сообщает агентство, Лукашенко направляется в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным 15 сентября. Данная встреча была запланирована ранее в соответствии с графиком встреч двух президентов.

"Основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика. А также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения", – говорится в публикации.

Напомним, в России сейчас находится лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который тоже приехал на переговоры с Владимиром Путиным. Он прибыл в РФ на бронепоезде в сопровождении своей сестры Ким Е Чжон.

Вчера, 13 сентября, на космодроме "Восточный" между лидерами стран состоялись переговоры. Владимир Путин по итогам встречи с Ким Чен Ыном заявил, что Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с КНДР, но в рамках правил есть и возможности. Также они обсудили развитие сельского хозяйства и другие совместные проекты с КНДР, среди которых возобновление работы морского порта.

Между тем ранее в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию. По их предположениям, главы России и КНДР якобы хотели обсудить вопрос о поставках оружия Москве.