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Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Опубликовано:

Лукашенко в Бишкеке в 2016 году
Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 14 сентября, вылетел в РФ на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

Как сообщает агентство, Лукашенко направляется в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным 15 сентября. Данная встреча была запланирована ранее в соответствии с графиком встреч двух президентов.

"Основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика. А также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения", – говорится в публикации.

Напомним, в России сейчас находится лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который тоже приехал на переговоры с Владимиром Путиным. Он прибыл в РФ на бронепоезде в сопровождении своей сестры Ким Е Чжон.

Вчера, 13 сентября, на космодроме "Восточный" между лидерами стран состоялись переговоры. Владимир Путин по итогам встречи с Ким Чен Ыном заявил, что Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с КНДР, но в рамках правил есть и возможности. Также они обсудили развитие сельского хозяйства и другие совместные проекты с КНДР, среди которых возобновление работы морского порта.

Между тем ранее в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию. По их предположениям, главы России и КНДР якобы хотели обсудить вопрос о поставках оружия Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036592-lukashenko-vyletel-v-rossiyu-na-peregovory-s-putinym/

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