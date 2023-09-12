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Путин заявил, что Чубайс "удрал" из России, а также пожелал здоровья сооснователю "Яндекса" Воложу

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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс. Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин высказался об Анатолии Чубайсе и Аркадии Воложе, передает РИА Новости.

На пленарном заседании ВЭФ президент РФ Владимир Путин высказался о покинувшем Россию Анатолии Чубайсе.

"То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич, где-то живет там.

Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал? Ну там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы (Роснано), и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Да, правда, я сейчас не буду цифры называть – большие цифры", – высказался Путин.

Недавно экс-спецпредставитель президента РФ опубликовал статью в научном журнале, подписавшись независимым исследователем из Глазго. Заголовок статьи: "Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт".

"Но там, слава Богу, нет каких-то уголовных дел, преследований, может быть с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение.

Нафига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то. Еще пишет. Но он неглупый человек, я не читал эту статью, может, он что-то дельное написал", – добавил президент России.

Напомним, в марте 2022 года Анатолий Чубайс был официально освобожден от должности спецпредставителя главы Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Также сообщалось, что Чубайс покинул Россию.

Что сказал Путин об Аркадии Воложе?

На пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин высказался и об Аркадии Воложе, недавно высказавшемся против войны в Украине. Путин пожелал ему здоровья.

"Дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Человек сам внутренне определяет для себя, он кто такой. У него есть чувство национального самосознания или он вообще хочет эмигрировать и чувствовать себя не русским человеком. Я вас уверяю, что рядовые граждане России, они все прекрасно чувствуют, все прекрасно понимают", – отметил он.

Также, говоря о Воложе, российский президент заметил, что человек должен быть благодарен стране, которая ему многое дала.

Недавно бизнесмен Аркадий Волож назвал себя родившимся в Казахстане израильским предпринимателем, а также высказался против войны в Украине. Как рассказал предприниматель, с 2014 года он живет в Израиле. А об уходе из "Яндекса" заявлял в конце 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036271-putin-zayavil-chto-chubays-udral-iz-rossii-a-takzhe-pozhelal-zdorovya-soosnovatelyu-yandeksa-volozhu/

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