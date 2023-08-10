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30 лет независимости Казахстана

Сооснователь "Яндекса" назвал себя родившимся в Казахстане израильским предпринимателем и выступил против войны в Украине

Опубликовано:

Аркадий Волож
Аркадий Волож: Mikhail Svetlov/Getty Image

Предприниматель Аркадий Волож выступил с заявлением касательно конфликта России и Украины, а также рассказал о том, чем занимается с 2022 года.

Заявление Воложа опубликовали у себя корреспонденты The Bell - его передали представители бизнесмена.

Журналисты также отметили, что сам Аркадий Волож называет себя "родившимся в Казахстане израильским предпринимателем".

"Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", - заявил Волож.

По его словам, с 2014 года он проживает в Израиле, но несмотря на это он продолжал заниматься международными проектами своего детища до последних событий.

"В 2014 году я переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов Яндекса. Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с "Яндексом" закончена. После начала войны я сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Это оказалось непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности", - пояснил предприниматель.

По словам Воложа, сейчас эти люди находятся за пределами России и могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий. Он уверен, что они принесут огромную пользу тем странам, где останутся.

На официальном сайте Аркадия Воложа сказано, что он - израильский предприниматель, инвестор и филантроп, родившийся в Казахстане.

Волож называет себя пионером в разработке поисковых и навигационных технологий, а также интеллектуальных продуктов и услуг на основе машинного обучения.

Он был одним из основателей и генеральным директором компании CompTek, одним из основателей Yandex N.V. В июне 2022 года Аркадий Волож покинул пост генерального директора и члена совета директоров Yandex N.V., проработав на этом посту 25 лет.

Входил в совет директоров компании NeuroSteer с подразделениями в Нью-Йорке, Калифорнии и Израиле, разработавшей первую в мире носимую медицинскую платформу для анализа мозговой активности,

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032006-soosnovatel-yandeksa-nazval-sebya-rodivshimsya-v-kazahstane-izrailskim-predprinimatelem-i-vystupil-protiv-voyny-v-ukraine/

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