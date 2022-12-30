Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож заявил об уходе из компании

Аркадий Волож. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Сооснователь "Яндекс" Аркадий Волож объявил об уходе из компании. Он попрощался с сотрудниками компании, опубликовав новогоднее обращение, передает РИА Новости.

"Пришла пора и мне написать прощальный пост в этушку (внутренний портал компании. – прим. ред.). Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании.

<...> В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить", – говорится в тексте обращения, который имеется в распоряжении агентства.

Однако предприниматель дал понять, что совсем от дел он не отходит.

"Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга "Яндекса", – отметил Волож.

В своем письме он также назвал "Яндекс" проектом своей жизни.

"И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе – с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны", – написал бизнесмен.

При этом в компании в ответ на запрос агентства, будет ли Волож косвенно присутствовать в "Яндексе", ответили, что нет.

"Аркадий Волож не останется в "Яндексе", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что материнская компания "Яндекса" рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу фирм. При этом организация намерена со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название. Новая структура "Яндекса" в РФ должна будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

Как пишет РБК, Yandex N.V. – головная компания для группы "Яндекс" – зарегистрирована в Нидерландах. ООО "Яндекс" – российское юрлицо группы. Акционерный капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении.

Ранее мы писали, что компания "Яндекс" приобрела у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Кроме того, главной новой страницей "Яндекса" теперь стала ya.ru.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2003814-soosnovatel-yandeksa-arkadiy-volozh-zayavil-ob-uhode-iz-kompanii/