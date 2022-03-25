Путин освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя

Анатолий Чубайс. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил, что Анатолий Чубайс был освобожден от должности спецпредставителя главы Российской Федерации.

Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности – ранее он являлся специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина.

"Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом", – заявил Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962181-putin-osvobodil-chubaysa-ot-dolzhnosti-svoego-spetspredstavitelya/