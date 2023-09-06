"Катастрофа началась": минувшее лето стало самым жарким на планете за последние 83 года

Иллюстративное фото: Photo and Co / Getty Images

Период с июня по август текущего года был самым жарким на планете за последние более чем 80 лет. Средняя глобальная температура по миру побила все рекорды, передает CNN.

По данным Службы изменения климата Европейского союза Copernicus, период с июня по август стал самым теплым периодом на планете с 1940 года.

Кроме того, средняя глобальная температура этого лета составила 16,77 градуса по Цельсию – это на 0,66 градуса выше среднего показателя 1990-2020 годов. При этом показатель также побил рекорд, установленный в августе 2019 года, почти на 0,3 градуса.

По наблюдениям ученых, июнь, июль и август 2023 года оказались самыми жаркими на планете.

"Наша планета только что пережила сезон резкого потепления – самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Климатическая катастрофа началась", – сказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что будет, если Центральная Азия столкнется с повышением температуры на 2-2,5 градуса. По его словам, это приведет к опустыниванию и обезвоживанию нашей местной окружающей среды.

По информации на официальном сайте ООН, тысячи ученых и правительственных экспертов соглашаются с тем, что ограничение роста глобальной температуры на уровне не более 1,5 градуса по Цельсию поможет нам избежать самых худших климатических последствий и сохранить климат, пригодный для жизни.

Тем не менее принимаемые в настоящее время меры указывают на то, что глобальное потепление достигнет 2,8 градусов к концу столетия.

Изменение климата может сказаться на нашем здоровье, способности выращивать продовольственные культуры, жилье, безопасности и работе.

Такие последствия, как повышение уровня моря и интрузия соленых вод, достигли такого уровня, что целые общины были вынуждены переселиться, а затяжные засухи подвергают людей риску голода. В будущем ожидается рост числа "климатических беженцев".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035512-katastrofa-nachalas-minuvshee-leto-stalo-samym-zharkim-na-planete-za-poslednie-83-goda/