Заморозки до 1 градуса ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

6 сентября в столице ожидается дождливая и пасмурная погода. При этом жителям Алматы и Шымкента синоптики пообещали еще один солнечный день, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня может пройти дождь, однако в течение дня прогнозируются и прояснения погоды, термометры покажут +14...+16 градусов. Ночью же в столице похолодает до +3...+5 градусов, возможны заморозки до 1 градуса. Скорость ветра будет находиться на уровне 5-10 м/с.

В Алматы же синоптики прогнозируют солнечный день без осадков. Днем воздух может прогреться до +23...+25 градусов, а ночью – похолодает до +12...+14 градусов. При этом ветра в мегаполисе почти не будет – 0-5 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков также не ожидается, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов, а ночью – опустятся до +13...+15 градусов. Скорость ветра, как и в столице, – 5-10 м/с.

Ранее синоптики предупреждали жителей ряда регионов Казахстана о заморозках, сильных осадках и ветре.

Добавим, что представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035425-zamorozki-do-1-gradusa-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/