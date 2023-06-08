Токаев рассказал, что случится, если температура в регионе повысится на два градуса

Солнце над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем Международном форуме "Астана" рассказал о рисках глобального потепления, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что Центральная Азия находится на передовой линии глобального изменения климата.

"Даже если мы сможем ограничить повышение глобальной температуры на 1,5 градуса по Цельсию к 2050 году, что выглядит не столь возможным, но, тем не менее, мы столкнемся с повышением температуры на 2-2,5 градуса в Центральной Азии. Это трансформирует и более конкретно – приведет к опустыниванию и обезвоживанию нашей местной окружающей среды", – сказал президент.

Он также обеспокоен дефицитом водных ресурсов.

"Засухи и наводнения в Центральной Азии приведут к ущербу в размере 1,3% ВВП в год, а урожайность снизится на 30%, что приведет к появлению 5 млн внутренних климатических мигрантов к 2050 году.

Поверхность наших ледников уже сократилась на 30%. Уровень воды в двух великих реках нашего региона – Сырдарье и Амударье – к 2050 году снизится примерно на 15%. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, мы призываем выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала", – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня глава государства выступил на Международном форуме "Астана". Во время выступления он отметил, что, несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает оставаться экономическим двигателем в Центральной Азии.

"Мы приглашаем всех вас рассмотреть новые возможности для бизнеса и экономического партнерства с нами. Казахстан является по-настоящему глобальным, и, что более важно, – надежным торговым и экономическим партнером. В Казахстане мы принимаем усилия для проведения реформ, которые включают в себя принципы верховенства закона, права, равенства и справедливости", – отметил он.

На официальном сайте ООН говорится, что в Специальном докладе о глобальном потеплении приводятся возможные последствия при потеплении на 1,5 градуса или на 2 градуса и более.

Например, к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на 10 см ниже при глобальном потеплении на 1,5 градуса. По оценкам, при повышении температуры на 1,5 градуса Северный Ледовитый океан может быть свободен летом от морского льда один раз в столетие, а в случае потепления на 2 градуса — один раз в десятилетие. Количество коралловых рифов сократится на 70-90% при глобальном потеплении на 1,5 градуса, тогда как практически все они (99%) будут утрачены при потеплении на 2 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023917-tokaev-rasskazal-chto-sluchitsya-esli-temperatura-v-regione-povysitsya-na-dva-gradusa/