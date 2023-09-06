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Теплая погода вернется в некоторые регионы Казахстана в середине недели

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Девушка смотрит на солнце
Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

В ближайшие несколько дней на большей части Казахстана сохранится дождливая погода. Однако в ряде регионов ожидается повышение температуры воздуха, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, с 7 по 9 сентября на большей части республики сохранится дождливая погода с грозами и порывистым ветром.

Так, 8 и 9 сентября на северо-западе, а 9 сентября – на севере страны ожидаются сильные дожди.

В горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Тем не менее на севере, востоке и в центре республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 18-25 градусов тепла.

При этом на западе, северо-западе Казахстана прогнозируется понижение температуры до 13-23 градусов тепла.

На юге и юго-востоке страны основной фон температуры составит 22-30 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщали, что сентябрь в этом году в Казахстане будет дождливым. В некоторых регионах возможны заморозки.

Добавим, что стражи порядка регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов", – отмечали представители МВД.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035460-teplaya-pogoda-vernetsya-v-nekotorye-regiony-kazahstana-v-seredine-nedeli/

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