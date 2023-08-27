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Снег выпал в конце лета в Кыргызстане (видео)

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Снег выпал летом в Кыргызстане
Снег выпал летом в Кыргызстане. Кадр из видео: YouTube / Kaktus Media

В Кыргызстане в Нарынской области в конце лета выпал снег. Очевидцы делятся в соцсетях заснеженными дорогами, дворами и машинами, передает Kaktus.media.

На КПП "Торугарт" в Нарынской области, на границе Кыргызстана и Китая, выпал снег.

Как пишет издание, в "Кыргызгидромете" сообщили о резком изменении погоды 27 августа днем, а также 28 и 29 августа на территории Кыргызстана.

Кроме того, синоптики предупредили о снеге в высокогорных районах республики.

Напомним, в начале июля в Казахстане град побил урожай огурцов, тыкв и кабачков в Западно-Казахстанской области – местные жители сообщили, что льдинки были размером с горох.

В августе в Федоровском районе Костанайской области необычайно крупный град уничтожил урожай местных жителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034155-sneg-vypal-v-kontse-leta-v-kyrgyzstane-video/

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