Град размером с горох побил урожай в ЗКО

Град. Фото с места событий: mgorod.kz

Град побил урожай огурцов, тыкв и кабачков в Западно-Казахстанской области - местные жители сообщили, что льдинки были размером с горох, передает "Мой Город".

По информации корреспондентов, град выпал вчера, 2 июля, в Аксае. Местные жители сообщили, что гроза началась в старой части города, потом все пошло на юг и в микрорайоны.

Сначала шел ливень, а после пошел град - льдинки, по их словам, были размером с горох.

Подчеркивается, что до этого синоптики предупреждали жителей региона о грозе и возможном выпадении града.

В результате непогоды был побит урожай - пострадали огурцы, тыквы и кабачки, пишет издание.

Напомним, что на 2 июля текущего года в ЗКО синоптики "Казгидромет" объявляли штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра. Также они предупреждали жителей региона, что в некоторых районах возможен град.

Стоит отметить, что на сегодня, 3 июля, в регионе вновь было объявлено штормовое предупреждение - на этот раз жителей ЗКО предупреждают о жаркой погоде и высокой пожарной опасности.

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев;

если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение;

находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;

если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;

ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027236-grad-razmerom-s-goroh-pobil-urozhay-v-zko/