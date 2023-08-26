О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу рассказали синоптики

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 26 августа, в Астане и Алматы синоптики обещают переменную облачность, в Шымкенте возможен дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы ночью 3-8, днем до 9-14 м/с. Температура воздуха днем будет в пределах 22-24 градусов выше нуля.

В Алматы в субботу синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах 31-33 градусов жары.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность, в конце дня возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы днем порывы могут достигать 15-20 м/с. Между тем днем ожидается 34-36 градусов жары.

Что делать при сильной жаре

Ранее в ДЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034061-o-pogode-v-astane-almaty-i-shymkente-v-subbotu-rasskazali-sinoptiki/