Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана

Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье, 27 августа, рассказали синоптики. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане пройдет дождь с грозой. Днем в столице – +19…+21 градус, а ночью ожидается похолодание до +12…+14 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Алматы синоптики обещают дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +28…+30 градусов, а ночью – до +18…+20 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 3-8 м/с, однако при грозе возможны порывы до 15 м/с.

В Шымкенте тоже будет дождь с грозой. Днем температура воздуха ожидается в районе +22…+24 градусов, а ночью – опустится до +16…+18 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с, с порывами – 15-20 м/с.

Что делать при грозе?

По информации на сайте ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Отдыхая на природе до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал) сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи, следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть.

При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.

Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами!

Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом. И отключите при этом сотовый телефон.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными.

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям эл.передач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.

Что делать при сильном ветре

Спасатели рекомендуют, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами; не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034123-dozhd-s-grozoy-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/