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Когда новые страны-участницы официально присоединятся к БРИКС

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Главы государств-членов БРИКС
Саммит БРИКС. Фото: Leon Sadiki/Bloomberg/Getty Images

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что лидеры БРИКС приняли решение пригласить в блок шесть новых стран-участниц. Их официальное членство начнется в следующем году, передает РИА Новости.

Сообщается, что лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию XV саммита в Йоханнесбурге.

Глава ЮАР подтвердил, что лидеры договорились пригласить в экономический клуб шесть стран. Ранее бразильские СМИ называли пять из них.

Так, по словам Сирила Рамафосы, к БРИКС присоединятся Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Полноценное членство новых стран начнется 1 января 2024 года.

При этом он отметил, что прием новых членов – это только первая фаза расширения "пятерки".

Напомним, что с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Он примет участие в саммите по видеосвязи.

Кроме того, сегодня, 24 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании саммита БРИКС – он выступит по видеоконференцсвязи.

Как пишет РИА Новости, БРИКС – это межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Также по данным ТАСС, в БРИКС не существует секретариата и устава. Председательство осуществляет страна – организатор саммита, она обеспечивает координацию всей текущей деятельности (в последние годы соблюдается очередность, соответствующая расположению букв в акрониме).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033814-kogda-novye-strany-uchastnitsy-ofitsialno-prisoedinyatsya-k-briks/

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