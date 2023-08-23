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Токаев выступит на заседании саммита БРИКС

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 августа примет участие в заседании саммита БРИКС - он выступит по видеоконференцсвязи, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Как сообщает Акорда, 24 августа Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видеоконференцсвязи в заседании диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", который состоится в рамках 15 саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

"По приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы президент Казахстана выступит на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне прошлого года президент Казахстана принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС плюс в рамках 14-го саммита БРИКС.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Он примет участие в саммите по видеосвязи.

Добавим, что, согласно информации на сайте Минэкономразвития России, БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.

Объединение было создано по инициативе России в июне 2006 года. В прошлом году председателем БРИКС был Китай, в этом году – ЮАР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033575-tokaev-primet-uchastie-v-sammite-briks/

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