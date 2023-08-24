СМИ: Еще пять стран планируют присоединиться к БРИКС

Саммит БРИКС. Фото: Sheng Jiapeng/China News Service/VCG/Getty Images

В СМИ появилась информация о том, что к БРИКС в скором времени могут присоединиться пять новых участников. Список этих стран стал известен журналистам бразильского новостного портала UOL.

Журналисты издания заявили, что получили проект окончательного заявления по расширению БРИКС. Ссылаясь на этот документ, они сообщили, что блок собирается объявить о расширении альянса еще на пять стран.

Так, в список стран, которые могут присоединиться к БРИКС, по данным СМИ, вошли:

Саудовская Аравия;

Аргентина;

Иран;

ОАЭ;

Египет.

Напомним, что с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Он примет участие в саммите по видеосвязи.

Кроме того, мы писали о том, что китайский лидер Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум БРИКС в ЮАР, отправив вместо себя министра торговли, который произнес от его имени речь, осуждающую гегемонию США.

Позже в Сети появилось видео, на котором охрана саммита БРИКС захлопнула двери перед помощником Си Цзиньпина.

Между тем, как сообщала Акорда, сегодня, 24 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании саммита БРИКС – он выступит по видеоконференцсвязи.

Что такое БРИКС?

Как пишет РИА Новости, БРИКС – это межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Также по данным ТАСС, первый саммит БРИК (буква "С" в конце добавилась в 2011 году с присоединением Южной Африки) состоялся в июне 2009 года в Екатеринбурге, на нем целью объединения было определено "развитие последовательного, активного, прагматичного и открытого диалога и сотрудничества между странами". Позже были согласованы такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

В БРИКС не существует секретариата и устава. Председательство осуществляет страна – организатор саммита, она обеспечивает координацию всей текущей деятельности (в последние годы соблюдается очередность, соответствующая расположению букв в акрониме).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033791-smi-stali-izvestny-veroyatnye-novye-uchastniki-briks/