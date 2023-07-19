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Путин не приедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, по этому поводу было достигнуто совместное решение, передает РИА Новости.

Офис президента ЮАР заявил, что Россию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет агентство.

"По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в заявлении.

На саммите, который пройдет с 22 по 24 августа, будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии, Индии и ЮАР.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с ЮАР по приезду Путина на саммит БРИКС.

Как пишет агентство, он отметил, что на переговорах между Россией и ЮАР не звучали формулировки о том, что арест президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС стал бы объявлением войны.

"Нет. Этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому никому ничего здесь объяснять не нужно", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, звучали ли формулировки о том, что арест Путина равносилен войне, в переговорах между Россией и ЮАР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029291-putin-ne-poedet-na-sammit-briks-v-yuar/

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