Охрана саммита БРИКС силой остановила помощника Си Цзиньпина перед заседанием (видео)
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Охрана саммита БРИКС в ЮАР силой остановила помощника председателя КНР Си Цзиньпина, который пытался войти в зал заседаний сразу после китайского лидера, передает РИА Новости.
Как пишет агентство, курьезная ситуация произошла перед началом заседания глав стран – участниц организации. На видеозаписи видно, как китайский лидер проходит мимо охраны и входит в зал для конференций. При этом за ним следует запоздавший помощник, которого охрана силой не пустила.
Судя по кадрам, охранник закрыл руками проход, оттеснил его и закрыл дверь, несмотря на отчаянные попытки члена китайской делегации протиснуться внутрь. При этом Си Цзиньпин обернулся, но после секундного замешательства продолжил путь внутрь зала.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум БРИКС в ЮАР, отправив вместо себя министра торговли, который произнес от его имени речь, осуждающую гегемонию США.
Также ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Он примет участие в саммите по видеосвязи.
Между тем, как сообщала Акорда, сегодня, 24 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании саммита БРИКС – он выступит по видеоконференцсвязи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033729-ohrana-sammita-briks-siloy-ostanovila-pomoschnika-si-tszinpina-pered-zasedaniem-video/