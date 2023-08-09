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30 лет независимости Казахстана

Сенатор США написал письмо Жапарову о санкциях против России. Глава Кыргызстана назвал это давлением

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров. Фото: kabar.kg

Сенатор США Роберт Менендес направил письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по поводу якобы несоблюдения санкций против России. Жапаров же ответил, что письмо – это метод давления.

Как пишет издание 24.kg, в своем письме Роберт Менендес утверждает, что Кыргызстан помогал России или ее доверенным лицам уклоняться от международных санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

Сенатор подчеркнул, что подобные обвинения выдвинуты на фоне широко распространенного отступления от демократии, и призвал Садыра Жапаров предпринять шаги, чтобы изменить курс.

"С начала войны Кыргызстан резко расширил свой импортно-экспортный бизнес с Россией. В то же время отсутствие у вашего правительства правоприменительной практики или, что еще хуже, соучастие в содействии торговле с Россией товарами, на которые распространяются санкции, такими как беспилотные летательные аппараты, запчасти для самолетов, аксессуары для оружия и электронные схемы, как сообщается, позволяет России уклоняться от международных санкций. (...)

Я настоятельно призываю ваше правительство немедленно расследовать эти серьезные обвинения в уклонении от санкций и внедрить более надежные процессы для предотвращения незаконного потока товаров через вашу территорию", – написал Роберт Менендес.

При этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал слова представителя США агентству "Кабар".

Журналисты отметили, что ранее груз кыргызстанской компании в виде китайских дронов был задержан в Казахстане при попытке дальнейшего вывоза в Россию.

"Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны и так являются соседями. Между ними 4 тысячи километров общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает", – заявил Жапаров.

Он признал, что груз в виде дронов кыргызстанской компании действительно был задержан в Казахстане, но компания объяснила, что эти дроны предназначались для сельскохозяйственных нужд.

"Что касается письма сенатора, то на мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю, как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику.

В вопросе России и Украины мы изначально заявили, что придерживаемся нейтральной позиции. Этой позиции будем придерживаться и в дальнейшем. От того, поменяем ли мы позицию или нет, ситуация не изменится в чью-либо сторону. Это от нас не зависит", – подчеркнул кыргызский президент.

Обвинение Кыргызстана в обходе санкций против России

Напомним, ранее стало известно, что Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана начал расследование деятельности частных компаний, причастных к реэкспорту подсанкционных товаров в Россию.

Такое решение было принято в связи с сообщениями из США о возможном введении экономических мер в отношении Кыргызстана "с целью прекращения поставок товаров двойного назначения в Россию".

Позже стало известно, что четыре компании из Кыргызстана внесли в санкционный список Соединенных Штатов за сотрудничество с Россией.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова.

"Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России", – сообщали тогда в украинском МИДе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031884-povod-chtoby-okazat-davlenie-senator-ssha-otpravil-pismo-na-imya-sadyra-zhaparova/

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