Власти Кыргызстана начали расследование в связи с угрозой санкций США из-за помощи России

Флаг Кыргызстана. Фото: Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

ГКНБ Кыргызстана начал расследование деятельности частных компаний, причастных к реэкспорту подсанкционных товаров в Россию, передает 24.kg.

Как пишет издание со ссылкой на заявление ведомства, решение принято в связи с сообщениями из США о введении экономических мер в отношении Кыргызстана "с целью прекращения поставок товаров двойного назначения в Россию".

"Утвердительно можно говорить, что ни кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России.

ГКНБ КР допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции. ГКНБ КР начал расследование", – сообщили в ГКНБ страны.

Также в ведомстве отметили, что Кыргызстан и его госструктуры строго придерживаются международных норм и правил.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США готовят новые экономические меры против Кыргызстана из-за предполагаемой помощи в обходе санкций.

Как писало издание со ссылкой на торговые документы, в феврале и марте компании Кыргызстана закупили "чувствительную" электронику, включая полупроводники и усилители напряжения, у Китая и Южной Кореи, за тот же период из Кыргызстана в Россию экспортировано почти то же число аналогичной техники.

Тогда посольство Кыргызстана в Вашингтоне, отвечая на запрос, заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В заявлении всплеск торговли с Москвой отчасти объясняется усовершенствованием электронных систем отслеживания движения товаров через границы страны, сообщало издание.

Напомним, в сентябре прошлого года США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

В мае Bloomberg сообщило о том, что страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения. Издание отмечало рост импорта в Россию из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая.

При этом говорилось, что если механизм будет одобрен, то решение о том, какие страны и товары включат в санкционный список, будет приниматься членами ЕС по результатам голосования. Источники издания добавили, что в первую очередь новый инструмент коснется стран Центральной Азии и ближайших соседей России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029418-vlasti-kyrgyzstana-nachali-rassledovanie-svyazi-s-ugrozoy-sanktsiy-ssha-iz-za-pomoschi-rossii/