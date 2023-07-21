США ввели санкции против кыргызстанских компаний за сотрудничество с Россией
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Четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список правительства США за сотрудничество с Россией. Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина США.
Решение о введении ограничений в отношении кыргызстанских компаний вчера, 20 июля, приняло управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
"Это меры для дальнейшего выполнения обязательств, взятых лидерами "Большой семерки" 24 февраля и 19 мая 2023 года, согласно которым государство принимает меры, чтобы ограничить доступ РФ к продуктам, поддерживающим ее военный потенциал и армию, сократить доходы России от металлургического и горнодобывающего сектора; подорвать ее будущие энергетические возможности, ухудшить доступ к международной финансовой системе и лишить технологий, производимых G7, необходимых для ее технологического, аэрокосмического и оборонного секторов", — говорится в сообщении министерства.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо отметил, что введение санкций - еще один шаг по ограничению военного потенциала РФ, ее доступа к поставкам на поле боя и ее экономической прибыли.
"Пока Россия продолжает вести свою неоправданную и жестокую войну против Украины, мы будем вводить санкции, чтобы лишить ее необходимых технологий и ее военную промышленность возможности пополнения запасов", — заявил Адейемо.
Как подчеркивается, одной из наиболее распространенных тактик, используемых российскими организациями для продолжения импорта электроники и техники иностранного производства, является использование сторонних посредников и перевалочных баз за пределами РФ.
"Организации, базирующиеся в Кыргызской Республике, часто экспортируют компоненты контролируемой электроники и другие технологии в Россию с тех пор, как последняя начала свое полномасштабное вторжение в Украину. Некоторые из этих грузов содержали чувствительные товары двойного назначения организациям российского оборонного сектора", — говорится в сообщении.
Издание 24.kg уточняет, что в санкционный список попали 4 компании:
ОсОО RM Design and Development ("РМ Дизайн и Девелопмент")
Компания создана в марте 2022-го, базируется в Кыргызской Республике, продает электронное и телекоммуникационное оборудование и запчасти.
По данным властей США, с момента своего основания в прошлом году она активно поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе фирмам, которые поставляли электронику российским оборонным предприятиям.
Сообщается, что компания отправила сотни партий товаров, включая полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы, российским ОсОО — «Базис Трейд Прософт» (БТП), «Радиотехснаб» (РТС), «Регион-Проф» (Region-Prof). Все три также включены в санкционный список.
ОсОО "Прогресс Лидер"
Создана в марте 2022-го и осуществила многочисленные поставки российской компании Siaisi (CIC) — фирме, которая в основном занимается электронным и оптическим оборудованием, а также компьютерами и сопутствующим оборудованием.
CIC принадлежит гражданке РФ Татьяне Григорьевне Ивановой, которая также является генеральным директором и владельцем «Прогресс Лидер».
CIC и Иванова были включены в санкционный список ранее, фирма «Прогресс Лидер» добавлена за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для CIC или в ее поддержку.
ЗАО "ГТМЭ Технологии"
Компания создана в июне 2022 года, по данным издания, осуществила десятки поставок товаров в Россию, в том числе высокоприоритетные товары, включенные в дополнительное предупреждение FinCEN-BIS, такие как танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы.
Основным заказчиком "ГТМЭ Технологии" была российская фирма Technologies Systems and Complexes Limited (TSC), поставщик электронного и цифрового оборудования. "ГТМЭ Технологии" и TSC были включены в список за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
ОсОО "Карголайн".
Компания основана в марте прошлого года, базируется в Кыргызстане. Поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США.
Фирма "Карголайн" внесена в список в категорию "за помощь в деятельности в аэрокосмической отрасли экономики Российской Федерации", пишет издание.
Напомним, накануне сообщалось, что США и Канада расширили санкции против России. Под ограничения попали банки, физлица, а также компании, связанные с военно-промышленным комплексом РФ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029508-ssha-vveli-sanktsii-protiv-kyrgyzstanskih-kompaniy-za-sotrudnichestvo-s-rossiey/