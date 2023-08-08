Переворот в Нигере: в стране назначили нового премьер-министра

Али Махаман Ламин Зейн. Фото: AFP / Getty Images

Мятежники Нигера назначили экономиста Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром страны. Ранее этот пост занимал Ухумуду Махамаду, который сейчас находится за пределами Нигера.

Заявление о назначении нового премьер-министра страны прозвучало в эфире государственного телевидения Нигера RTN, передает РИА Новости.

"Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром", - цитирует издание данное заявление.

Ламин Зейн является представителем Африканского банка развития в столице Республики Чад, до этого он занимал аналогичный пост в Кот-д'Ивуаре и Габоне.

По информации ТАСС, с 2003 по 2010 год Зейн возглавлял Министерство финансов Нигера. Также, согласно данным издания, экс-премьер Махамаду в настоящее время находится в Париже. Несколько дней назад он заявлял, что остается "главой правительства президента Мохамеда Базума".

Переворот в Нигере

26 июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки.

Международные организации, включая Африканский союз, региональный блок Западной Африки (Ecowas), Евросоюз и ООН осудили действия путчистов. ЭКОВАС потребовал восстановить Базума в должности президента. В блоке заявили, что следуют политике "нулевой терпимости к переворотам" и "примут все необходимые меры для восстановления конституционного порядка", если их требование о возвращении к власти законного президента не будет выполнено.

Позже свергнутый президент Базум призвал США и другие страны помочь ему в восстановлении конституционного порядка и заявил, что если путчисты останутся у власти, то весь регион Центрального Сахеля может оказаться под влиянием России в лице ЧВК "Вагнер".

Недавно стало известно, что военные Нигера заявили о закрытии воздушного пространства для всех самолетов. В заявлении говорится, что в связи с интервенцией и угрозой от соседних стран воздушное пространство Нигера закрыто для всех самолетов с воскресенья, 6 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031607-perevorot-v-nigere-v-strane-naznachili-novogo-premer-ministra/