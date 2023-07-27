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Военные в Нигере объявили о свержении президента

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Мохамед Базум
Мохамед Базум. Фото: Eduardo Munoz-Pool/Getty Images

Военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки.

По телевидению выступил генерал-полковник Амаду Абдурахман в окружении еще девяти военнослужащих в форме.

«Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец тому режиму, что вы знаете. — сказал в телеобращении генерал. — Это последовало за продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере».

По его словам, главы министерств продолжат выполнять свои повседневные обязанности.

«Всех внешних партнеров просят не вмешиваться, — продолжил генерал. — Морские и воздушные границы закрываются до тех пор, пока обстановка не стабилизируется».

Президенту Базуму, которого мятежники удерживали в его дворце, звонили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и заверили в своей поддержке.

Также новая военная хунта, называющая себя Национальным советом по защите родины, установила в стране комендантский час с 22:00 до 05:00 по местному времени.

Военные в Нигере
Военные в Нигере. Иллюстративное фото: ISSOUF SANOGO/AFP via Getty Images

Президент Базум, демократически избранный в 2021 году, считается близким союзником Франции.

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере - не имеющем выхода к морю западноафриканском государстве, - произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть.

Последний переворот в стране произошел в феврале 2010 года и закончился свержением президента Мамаду Танджа.

В Нигере также действуют джихадисты. Одна группа пришла на юго-запад страны в 2015 году из соседнего Мали, а вторая действует на юго-востоке, базируясь при этом на северо-востоке Нигерии.

В стране действуют группировки, связанные как с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены во многих странах мира, в том числе в России).

В двух соседних странах - Мали и Буркина-Фасо - недавно произошли перевороты, начало которым в обоих случаях положили выступления джихадистов.

События в Нигере развиваются накануне саммита Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Большинство лидеров африканских стран отказалось участвовать в саммите.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что визит Базума на саммит не планировался. По данным агентства, других представителей Нигера в списках участников также нет.

«Нигер в работе саммита не участвует, это не связано с последними событиями», - сообщил другой источник агентству РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030224-voennye-v-nigere-obyavili-o-sverzhenii-prezidenta/

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