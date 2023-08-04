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Свергнутый президент Нигера: Весь регион может попасть под влияние России и ЧВК "Вагнер"

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Президент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед Базум. Фото: Pius Utomi Ekpei/AFP via Getty Images

Свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум через газету призвал США и другие страны помочь ему в восстановлении конституционного порядка и заявил, что если путчисты останутся у власти, то весь регион Центрального Сахеля может оказаться под влиянием России в лице ЧВК "Вагнер".

"В этот трудный час я призываю правительство Соединенных Штатов и все международное сообщество помочь нам в восстановлении конституционного порядка", — написал Мохамед Базум в колонке в американской газете Washington Post, которую он начал словами "Я пишу эти строки как заложник".

В своем воззвании Мохамед Базум особо отмечает, что военная хунта Нигера хочет, как и хунты соседних Мали и Буркина-Фасо, пригласить к себе российскую ЧВК "Вагнер" вместо французов и американцев, до сих пор помогавших Нигеру бороться с группировками исламских радикалов.

"Весь регион Центрального Сахеля может попасть под российское влияние через "Группу Вагнер", чьи жестокие террористические методы были наглядно продемонстрированы в Украине", — пишет Базум.

Свергнутый президент заявляет, что, вопреки утверждениям военных-путчистов, благодаря помощи США и Франции жить в Нигере в последние два года стало значительно безопасней: вылазки исламистских группировок на юге, западе и севере страны почти прекратились.

Мохамед Базум — первый президент Нигера, мирно и на демократических выборах сменивший предыдущего лидера страны в 2021 году.

Сенегал готов к интервенции

Тем временем Сенегал объявил, что готов послать войска в Нигер, если так решит альянс стран Западной Африки ECOWAS. В конце прошлой недели лидеры стран ECOWAS пригрозили путчистам Нигера интервенцией, если они в течение недели не вернут власть президенту Базуму.

Как передает агентство AFP, министр иностранных дел Сенегала Айссата Талл Салл сказала журналистам, что еще один военный переворот в регионе — это уже слишком, и потому сенегальские военные готовы отправиться в Нигер.

В воскресенье сотни демонстрантов собрались у здания французского посольства в Ниамее, некоторые скандировали "Да здравствует Россия", "Да здравствует Путин" и "Долой Францию".

Они также подожгли стены посольского комплекса.

При этом в своем выступлении генерал Тчиани заявил, что французские граждане в Нигере никогда не подвергались "ни малейшей угрозе".

Нигер, где находятся военные базы Франции и США, — один из ключевых союзником Запада в борьбе с джихадистским экстремизмом в Сахеле.

После того как в 2021 году военное руководство соседнего Мали приняло решение о сотрудничестве с российской ЧВК "Вагнер", Франция перенесла центр своих региональных контртеррористических операций в Нигер.

Нигер — крупный производитель урана. Страна лежит на основном маршруте миграции в Северную Африку и Средиземноморье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031268-svergnutyy-prezident-nigera-ves-region-mozhet-podpast-pod-vliyanie-rossii-i-chvk-vagner/

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