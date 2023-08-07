Переворот в Нигере: военные заявили о закрытии воздушного пространства

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Военные Нигера, устроившие в стране мятеж и отстранившие от власти президента, заявили о закрытии воздушного пространства для всех самолетов. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

В заявлении военных говорится, что в связи с интервенцией и угрозой от соседних стран воздушное пространство Нигера закрыто для всех самолетов с воскресенья, 6 августа.

Как пишет издание, объявление было сделано в связи с тем, что крайний срок, установленный Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) для передачи власти демократически избранному президенту Мохамеду Базуму, должен был истечь вчера, 6 августа.

Еще неделю назад ЭКОВАС предъявило мятежникам Нигера ультиматум: уйти в отставку в течение недели или столкнуться с возможным военным вмешательством.

EADaily уточняет, что военачальники стран ЭКОВАС провели трехдневное совещание, на котором наметили контуры возможной военной операции.

Кроме того, ЭКОВАС ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер.

Напомним, 26 июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки.

Международные организации, включая Африканский союз, региональный блок Западной Африки (Ecowas), Евросоюз и ООН осудили действия путчистов. ЭКОВАС потребовал восстановить Базума в должности президента. В блоке заявили, что следуют политике «нулевой терпимости к переворотам» и «примут все необходимые меры для восстановления конституционного порядка», если их требование о возвращении к власти законного президента не будет выполнено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031472-perevorot-v-nigere-voennye-zayavili-o-zakrytii-vozdushnogo-prostranstva/