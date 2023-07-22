Произошел взрыв на складе боеприпасов в Крыму: власти заявили об атаке БПЛА

Взрыв в Крыму. Кадр из видео: t.me/nexta_live

В Красногвардейском районе Крыма произошла детонация на складе боеприпасов. Власти региона заявили, что была совершена попытка налета с использованием БПЛА.

О происшествии в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов", – написал он.

По словам Аксенова, разрушений и пострадавших нет. Однако было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

"Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки", – добавил чиновник.

Тем не менее украинская сторона пока никак не прокомментировала произошедшее.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Очевидцы говорят, что слышали звуки взрыва. Сообщалось, что при взрыве был частично уничтожен автомобиль, погибли муж с женой, их 14-летняя дочь получила серьезные травмы и госпитализирована.

Российские власти закрыли все движение через Керченский пролив: и обе нитки моста, автомобильную и железнодорожную, и паромную переправу.

Официально ответственность за повреждение моста украинские власти на себя не брали. Однако ряд источников в СБУ сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Позже Владимир Путин поручил ответить на удар по Крымскому мосту.

Кроме того, 8 октября прошлого года на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. Очевидцы сообщили о взрыве и пожаре.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявляли, что на автомобильной части сооружения произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета.

Позже Владимир Путин заявил, что взрыв 8 октября на Крымском мосту – это террористический акт.

Последствия взрыва и пожара на Крымском мосту также были запечатлены на спутниковых фотографиях, которыми поделились компании космических технологий Maxar Technologies и Planet Labs.

На прошлой неделе Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского моста, которая ранее отрицалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029696-proizoshel-vzryv-na-sklade-boepripasov-v-krymu-vlasti-zayavili-ob-atake-bpla-video/