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США и Канада ввели новые санкции против России

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Флаги США и Канады
Флаги США и Канады. Иллюстративное фото: Getty Images / KKIDD

Соединенные Штаты и Канада расширили санкции против России. Под ограничения попали банки, физлица, а также компании, связанные с военно-промышленным комплексом РФ, сообщает официальный сайт Минфина США.

Как говорится в сообщении американского Минфина, ограничения были введены против бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, врио губернатора Смоленской области Василия Анохин и заместителя главы ФСБ Сергея Королева.

Кроме того, под санкции попали еще 15 человек, в их числе Валерий Чекалов, которого США считают связанным с Евгением Пригожиным, и гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин. Сам концерн тоже попал в санкционный список.

Также под ограничениями США оказались: АО Тинькофф Банк, банки Солидарность и Юнистрим, Климовский специализированный патронный завод, Казанский государственный казенный пороховой завод, Конструкторское бюро Арсенал имени Фрунзе.

На официальном сайте правительства Канады опубликован санкционный список из 21 организации и 20 лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Кроме того, Канада ввела санкции в отношении четырех организаций, "причастных к попыткам Кремля "русифицировать" культуру Украины". А также ограничения коснулись 19 деятелей искусства, в том числе Филиппа Киркорова, Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина, Юлии Чичериной, Марии Шукшиной и других.

Напомним, в конце июня Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

Между тем бизнесмен Олег Тиньков исключен из санкционного списка Великобритании. Он осуждал войну против Украины, продал свой банк в России, однако до сих пор его просьбы об отмене санкций оставались без удовлетворения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029503-ssha-i-kanada-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii/

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