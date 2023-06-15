Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Қазақпыз ғой": глава Минфина признался, что хочет провести отпуск на малой родине

Опубликовано:

Ерулан Жамаубаев
Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах сената рассказал о планах на отпуск. Министр признался, что хочет провести отдых на малой родине, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, планирует ли правительство этим летом выйти в отпуск.

"Если отпустят, конечно, мы же тоже люди, хотим отдохнуть, побыть с семьей, прийти в себя", – заявил в ответ Ерулан Жамаубаев.

Однако, он добавил, что им не дают длительный отпуск.

"Нам не дают столько времени (24 дня – прим. ред.), смотря, сколько кому дадут, и вообще, если кому-то дадут. Надеемся отдохнуть. Я, допустим, давно на малую родину не ездил, давно родственников не видел, қазақпыз ғой, надо же как-то (съездить – прим. ред.)", – резюмировал глава Минфина.

Согласно данным на официальном сайте Минфина РК, Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алматинской области. На посту министра финансов он находится с мая 2020 года.

В январе 2022 года был переназначен на эту должность, а в апреле этого года сохранил пост.

Заместителем премьер-министра – министром финансов Жамаубаев стал в конце марта прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024955-qazaqpyz-goy-glava-minfina-priznalsya-chto-hochet-provesti-otpusk-na-maloy-rodine/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.