"Қазақпыз ғой": глава Минфина признался, что хочет провести отпуск на малой родине

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах сената рассказал о планах на отпуск. Министр признался, что хочет провести отдых на малой родине, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, планирует ли правительство этим летом выйти в отпуск.

"Если отпустят, конечно, мы же тоже люди, хотим отдохнуть, побыть с семьей, прийти в себя", – заявил в ответ Ерулан Жамаубаев.

Однако, он добавил, что им не дают длительный отпуск.

"Нам не дают столько времени (24 дня – прим. ред.), смотря, сколько кому дадут, и вообще, если кому-то дадут. Надеемся отдохнуть. Я, допустим, давно на малую родину не ездил, давно родственников не видел, қазақпыз ғой, надо же как-то (съездить – прим. ред.)", – резюмировал глава Минфина.

Согласно данным на официальном сайте Минфина РК, Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алматинской области. На посту министра финансов он находится с мая 2020 года.

В январе 2022 года был переназначен на эту должность, а в апреле этого года сохранил пост.

Заместителем премьер-министра – министром финансов Жамаубаев стал в конце марта прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024955-qazaqpyz-goy-glava-minfina-priznalsya-chto-hochet-provesti-otpusk-na-maloy-rodine/