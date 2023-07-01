Кыргызстан вслед за Туркменистаном построит новый город за 20 млрд долларов (фото, видео)

Новый город Асман. Фото: instagram.com/kyrgyzpresident

30 июня президент Кыргызстана Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство города Асман в Иссык-Кульской области. По информации кыргызских СМИ, стоимость проекта – 20 миллиардов долларов.

На официальном сайте президента Кыргызстана говорится, что на проект города Асман и начало его строительства не было потрачено ни копейки из государственного бюджета страны.

"Это связано с тем, что есть внешние инвесторы, которым интересно участвовать в реализации такого крупного проекта", – заявил во время торжественной церемонии закладки капсулы под строительство нового города в Иссык-Кульской области президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Асман" в переводе с кыргызского языка означает "небо".

"Почему мы назвали наш умный город Асманом? "Асман" в переводе с кыргызского языка на русский язык означает "небо" и "sky" – на английском.

Мы даем этому названию хорошее толкование и надеемся, что оно станет символом веры в свои возможности и стремления к новым вершинам, постановки больших целей и их реализации", – сказал Жапаров.

Город будет рассчитан на 500-700 тыс. жителей, пишет 24.kg. Примерные сроки реализации – 7-10 лет.

Предварительная стоимость проекта равна 20 миллиардам долларов. Для реализации проекта трансформировано 3 тысячи 143 гектара земли.

Напомним, вчера, 29 июня, в Туркменистане состоялось открытие нового города Аркадаг, названного так в честь экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметим, что 29 июня – день рождения Бердымухамедова, а "аркадаг" (в переводе с туркменского языка "покровитель") – официальное и самое распространенное его прозвище.

В марте этого года стало известно, что Аркадаг начали строить в 30 км от столицы Туркменистана Ашхабада. Он рассчитан на 73 тыс. человек. Власти страны выделили 5 млрд долларов на его строительство.

В прошлом году в этой стране приняли документ, согласно которому Аркадаг должен стать административным центром одного из велаятов (областей) Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027022-kyrgyzstan-vsled-za-turkmenistanom-postroit-novyy-gorod-za-20-mlrd-dollarov-foto-video/