Запад разрабатывает план вторжения в Беларусь, заявили в белорусском КГБ

Флаг Беларуси. Фото: Getty Images/ uzhursky

Представители Комитета госбезопасности Беларуси заявили, что западные спецслужбы якобы готовят боевиков для вооруженного вторжения в их страну, передает Sputnik Беларусь.

Председатель КГБ РБ Иван Тертель заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию внутри Беларуси не прекращаются.

По его словам, подобной деятельностью занимаются иностранные центры, которые ведут подготовку боевиков при непосредственной поддержке кураторов из состава зарубежных спецслужб.

При этом замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек добавил, что их подготовка идет в расположениях спецподразделений и военных частей.

"В Польше это "Гром", в Литве – это "Союз стрелков Литвы", в Украине – это СБУ и подразделения военной разведки Украины", – отметил он.

Как рассказал Бычек, подготовленные боевики якобы "обкатываются" в боях на украинской территории после чего сами становятся инструкторами.

"Готовят террористические акты, разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь, в том числе и при поддержке регулярных войск указанных стран", – отметил он.

При этом представитель КГБ Беларуси подчеркнул, что в ведомстве готовы к подобным вызовам и обладают "достаточными возможностями для своевременной нейтрализации данной угрозы".

Отметим, что в октябре прошлого года в Беларуси вводили режим контртеррористической операции. Тогда появлялась информация о "готовящихся терактах".

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", – заявлял тогда глава МИД Беларуси.

Кроме того, за день до этого президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите СВМДА в Астане.

Выступая на саммите с речью, он заявлял, что риск разжигания третьей мировой войны может возникнуть "из-за практики организации зарубежными силами госпереворотов в других странах и введения санкций".

"Бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, а в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом", – говорил Лукашенко.

Напомним, что в начале августа 2020 года после оглашения итогов президентских выборов в Беларуси страну охватили протесты.

По официальным данным, с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко, однако тысячи белорусов оказались не согласны с таким решением и вышли на улицы городов. Акции протеста продолжались несколько месяцев и стихли лишь к зиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026370-zapad-razrabatyvaet-plan-vtorzheniya-v-belarus-zayavili-v-belorusskom-kgb/